«Последствия наступят»: Захарова предупредила Литву об ответе на запрет транзита

Власти Литвы не просто вышли за пределы недружественных действий, а ведут себя агрессивно, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И у этих агрессивных действий обязательно будут последствия, предупредила она.

«Это они ведут себя агрессивно, они вышли за пределы недружественных действий, хамских, вышли за пределы международного права, они ведут себя агрессивно-враждебно и провокационно», – сказала дипломат в эфире «Соловьев Live».

В таких условиях у Москвы нет времени искать дипломатические формулы, чтобы «увести ситуацию в сторону», предупредила Захарова. И поздно делать вид, что проблемы не существует.

«Литва должна понимать серьезность последствий запрета на ж/д транзит грузов в Калининградскую область – и последствия, к сожалению, наступят», – уверена представитель российского МИД.

Запрет на транзит ряда грузов через территорию Литвы в Калининградскую область начал действовать в полночь 18 июня. В перечень запрещенных к транзиту товаров входят стройматериалы, цемент, металл – порядка 40-50% номенклатуры грузоперевозок между Калининградской областью и другими регионами России.

Вильнюс объяснил запрет вступлением в силу четвертого пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. МИД РФ уже назвал действия «открыто враждебными». Временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене заявлен решительный протест.

Москва, Наталья Рязанова

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