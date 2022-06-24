«Нужны не санкции, а дипломатия»: Венгрия призвала ЕС к переговорам с Россией

Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. По его мнению, чем больше санкций принимает ЕС, тем сильнее они вредят самому сообществу.

«В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших… из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, что мы должны остановить процесс санкций», – сказал Орбан в интервью Reuters.

«Сейчас мы сталкиваемся с тем, что чем больше санкций мы принимаем, тем хуже это для нас. А россияне? Да, им тоже вредит, но они выживают. И что еще хуже, они продолжают действовать на Украине», – добавил советник венгерского премьера.

В связи с этим, полагает он, Евросоюз должен изменить тактику. По его словам, ЕС подошел к моменту, когда «мы понимаем, что следовали стратегии (введения рестрикций – прим. ред.) четыре месяца, у нас есть некоторые достижения, но если так будет продолжаться, по здравому размышлению, это плохо кончится для Европы».

«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», – заключил Орбан.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса от украинской агресси. После ее начала западные страны усилили санкционное давление в отношении России и ее отдельных граждан. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Запада против страны «практически агрессией». По мнению глав кабмина Михаила Мишустина, Запад начал экономическую войну против России с целью сохранить иллюзию доминирования США. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что антироссийские санкции – это надолго и даже навсегда.



Москва, Наталья Петрова

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