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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 июня 2022, 14:23 мск

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Турция считает легитимными только санкции, введенные на уровне ООН

Фото: сайт ООН (www.un.org)

Турецкие власти считают, что любые ограничения могут быть признаны легитимными, если они принимаются под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью газете Il Messaggero.

Политик напомнил, что в отношении оборонной промышленности страны были введены западные санкции из политических соображений. Поэтому Анкара и из антироссийских санкций признает только те, которые были приняты на уровне ООН.

Алтун также добавил, что есть государства, которые считают, что затягивание украинского конфликта принесет им выгоду. «Они думают, что Россия будет ослаблена, если война затянется, и они поддерживают украинцев только в той степени, в которой они могут продлить войну», – сказал турецкий чиновник.

Он подчеркнул, что Турция не является одной из таких стран. «Мы должны верить в мир и стремиться к нему», – заключил Алтун.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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