Турция готовит телефонные переговоры Путина и Зеленского

Анкара начала подготовку к переговорам президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Разговор планируется провести в телефонном формате, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», – цитируют Эрдогана «Известия». Разговор может состояться в конце текущей недели или в начале следующей.

Турция несколько раз предлагала свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приложила все усилия для продолжения переговорного процесса по ситуации на Украине.

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что переговоры России, Украины и ООН могут состояться в Турции. Но только если встреча будет организована для подписания конкретного документа по ситуации на Украине.

Также Турция предложила провести на своей территории четырехстороннюю встречу с участием представителей Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна.

Анкара, Наталья Рязанова

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