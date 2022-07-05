Алиханов назвал сроки ответных мер на запрет Литвой транзита

Калининградская область предложил федеральному центру принять ответные меры, если вопрос с транзитом грузов в регион через территорию Литвы не будет решен в заявленные Евросоюзом сроки. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связал дату ответа с датой открытия новых антироссийских санкций.

«10 июля – дата очередного раскрытия санкционных пакетов, думаю, они ориентируются на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас», – приводит слова Алиханова агентство «Прайм».

Глава региона подчеркнул, что обратится к властям, если до 10 июля вопрос не решится.

Москва уже работает над пакетом контрмер, но продолжает попытки договориться о снятии запрета на транзит грузов через Литву в Калининградскую область из других регионов РФ.

Еврокомиссия также готовит специальное разъяснение, которое позволит России полностью возобновить поставки грузов в Калининградскую область через Литву. За возобновление транзита ранее высказалась и Германия, указав, что санкции не касались перевозки товаров из одной части России в другую.

Калининград, Наталья Рязанова

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