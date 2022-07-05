Депутаты предложили разорвать договор с Норвегией о разграничении Баренцева моря

Комитет Госдумы по международным делам изучит возможность денонсации договора о разграничении морских пространств в Баренцевом море. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил разорвать договор в связи с отказом Норвегии пропустить грузы на Шпицберген, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане был подписан в 2010 году. Матвеев напомнил, что Россия уступила Норвегии 175 тыс. кв. км Баренцева моря.

«Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам изучить возможность денонсации российско-норвежского договора.

Как сообщал «Новый День», Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг». Осло отклонил просьбу Москвы исключить их из-под санкций.

МИД РФ назвал неприемлемой ситуацию с блокировкой критически важных для работы шахты грузов и потребовал от норвежской стороны скорейшего решения вопроса.

Москва, Наталья Рязанова

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