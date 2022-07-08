Совет Федерации закрыл доступ для британского посла

Комитет Совета Федерации по регламенту запретил послу Великобритании в России Деборе Броннерт посещать здания СФ. Под санкции также попали в другие дипломаты королевства.
Ранее Лондон ограничил доступ официальных представителей России в здание парламента страны. Решение об ответном запрете было принято единогласно.
Ограничения для российских дипломатов в Великобритании были введены 20 июня, но фактически начали действовать еще в феврале.
Ранее МИД РФ опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В документе перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В ведомстве напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес представителей России и «беспрецедентном психологическом давлении».
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube