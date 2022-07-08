российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 11:55 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Совет Федерации закрыл доступ для британского посла

Комитет Совета Федерации по регламенту запретил послу Великобритании в России Деборе Броннерт посещать здания СФ. Под санкции также попали в другие дипломаты королевства.

Ранее Лондон ограничил доступ официальных представителей России в здание парламента страны. Решение об ответном запрете было принято единогласно.

Ограничения для российских дипломатов в Великобритании были введены 20 июня, но фактически начали действовать еще в феврале.

Ранее МИД РФ опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В документе перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В ведомстве напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес представителей России и «беспрецедентном психологическом давлении».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Лавров назвал авантюрную политику Запада причиной энергетического кризиса / СМИ: Канада согласилась снять санкции с агрегата «Северного потока» / «Ну, смешно ведь... навозом будут топить зимой, или соломой?» – Матвиенко о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям / Вице-канцлер Германии попросил Канаду вернуть турбину «Газпрому» / Добыча нефти на «Сахалине-1» упала в 22 раза / Норвегия пропустила первые два контейнера с припасами на Шпицберген / Украина и Европа хотят выгнать Россию из Всемирной таможенной организации / Уральцы вторые сутки пытаются купить вещи из IKEA, но теперь боятся мошенников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Санкции против России,