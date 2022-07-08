Совет Федерации закрыл доступ для британского посла

Комитет Совета Федерации по регламенту запретил послу Великобритании в России Деборе Броннерт посещать здания СФ. Под санкции также попали в другие дипломаты королевства.

Ранее Лондон ограничил доступ официальных представителей России в здание парламента страны. Решение об ответном запрете было принято единогласно.

Ограничения для российских дипломатов в Великобритании были введены 20 июня, но фактически начали действовать еще в феврале.

Ранее МИД РФ опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В документе перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В ведомстве напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес представителей России и «беспрецедентном психологическом давлении».

Москва, Зоя Осколкова

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