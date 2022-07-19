СМИ: ЕС разрешит разморозить часть активов российских банков

Евросоюз планирует скорректировать ряд антироссийских санкций, которые создают препятствия для поступления продовольствия на мировые рынки. Среди прочего, российским банкам разрешать распоряжаться частью замороженных средств, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Изменения коснуться активов банка «Россия», ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «ФК Открытие», ВЭБа. Банкам придется доказать, что средства, которые они просят разморозить, нужны именно для сделок с продовольствием и удобрениями.

Планируется, что документ о корректировке утвердят 20 июля вместе с пакетом новых ограничений. Под заморозку попадут активы Сбербанка за исключением части, необходимой для расчетов за продовольствие.

Запад неоднократно пытался переложить на Россию ответственность за ускорение продовольственного кризиса в мире. Москва возражала, что предпосылки кризиса появились до февраля 2022 года и усилились в связи с ужесточением санкционного режима.

Евросоюз ввел шесть пакетов санкций против России после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Запад признал, что его возможности по введению ограничений в отношении России почти истощились.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»