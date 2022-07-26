В ЕС признали, что исчерпали санкционный потенциал против России

Евросоюз исчерпал возможности по введению санкций против России. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать [в отношении РФ]", – заявил собеседник издания, комментируя недавно введенный седьмой пакет антироссийский рестрикций.

Как отмечает газета, новый санкционный пакет не содержит никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику ЕС в соответствие с позицией его союзников.

По словам дипломата, страны Евросоюза не хотят добровольно отказываться от российского газа, поскольку эта мера вызовет обратное негативное влияние на Европу.

Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. Он включает запрет на импорт золота и усиливает экспортный контроль в отношении двойного назначения и передовых технологий. В новый санкционный список ЕС были включены 55 физических и юридических лиц России.

Москва, Наталья Петрова

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