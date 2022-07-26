Лондон ввел санкции против российских губернаторов

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. Под ограничительные меры попали 29 губернаторов российских регионов. Им запретят въезд в Соединенное Королевство и заморозят активы в стране. Кроме того, под санкции попали министр юстиции России Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко, а также глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов, сообщается на сайте британского правительства.

В черном списке также оказались Сарвар и Санжар Исмаиловы, которых Лондон называет племянниками бизнесмена Алишера Усманова, а также британский журналист, блогер и стрингер Грэм Филлипс, который ранее сотрудничал с российскими госканалами RT и «Звезда».

Согласно заявлению кабмина Великобритании, в санкционный список включены губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Теклер, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Под санкции также попали главы Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Новосибирской, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Тамбовской, Вологодской, Калужской, Амурской областей, главы Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев.

Кроме того, санкционный список пополнили главы Якутии, Чувашии, Башкортостана и Коми.

Ранее Британия запретила импорт золота из России и объявила о вводе эмбарго на поставки угля и нефти из РФ.

Лондон, Наталья Петрова

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