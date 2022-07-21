Лондон вводит эмбарго на импорт нефти, угля и золота из России

Великобритания вводит новые антироссийские санкции.

С сегодняшнего дня, 21 июля, Лондон запретил импорт золота из России. Кроме того, вводится эмбарго на поставки угля и нефти из РФ. Соответствующая поправка внесена в Положение о санкциях в отношении России. Согласно документу, импорт российского угля будет запрещен с 10 августа 2022 года, нефти – с 31 декабря текущего года.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», – говорится в заявлении на сайте британского правительства. Также запрещается «предоставление технической помощи, финансовых услуг и фондов и посреднических услуг, связанных с этими товарами», – заявили в Лондоне.

Напомним, в августе вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки угля из России. В преддверии этого Европа значительно увеличила закупки российского угля.

Лондон, Наталья Петрова

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