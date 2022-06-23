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Четверг, 23 июня 2022, 14:00 мск

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В Атлантическом океане пропадают с радаров танкеры с нефтью из России

За последние 10 дней в Атлантическом океане с радаров пропали минимум три танкера с нефтью из России. Об этом сообщает Bloomberg. Предположительно, груз перекачивается на другие суда, чтобы обойти санкции Запада.

Три танкера исчезли из систем слежения, когда приближались к Азорским островам – небольшой группе островов примерно в 950 милях к западу от материковой части Португалии, пишет агентство. Вероятно, они перевели свои грузы на другие суда. Таких поставок в этом районе раньше не наблюдалось, не говоря уже о том, чтобы танкеры исчезали из поля зрения спутникового мониторинга. Кроме того, некоторые российские суда также начинают исчезать с радаров по пути в Азию.

Отмечается, что перегрузка с судна на судно является обычным делом на нефтяном рынке, и российские ресурсы годами перемещались у берегов Дании, а в последнее время в Средиземном море.

Тактика часто использовалась и для санкционированных поставок из таких стран, как Иран и Венесуэла. Возможно, уход от слежения связан с тем, что некоторые покупатели хотят совершить сделку по покупке российской нефти как можно более конфиденциально.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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