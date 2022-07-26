Прогноз эксперта: 90% антироссийских санкций – это навсегда

Подавляющее большинство введенных против России рестрикций никогда не отменят, а последствия санкционной политики Европы будут особенно ощутимы в РФ в конце этого года и начале 2023-го. Такое мнение высказал научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Эксперт спрогнозировал скорое разрушение экономических цепочек, в которые Россия была интегрирована на протяжении последних 30 лет.

«Мы увидим последствия того, что уже сделано за последние несколько месяцев не сегодня, а поздней осенью, зимой, в начале следующего года. 90% санкций останутся навсегда», – сказал Бордачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению эксперта, коллективный Запад постоянно будет предпринимать действия против России: «Процесс очень длительный, который займет десятилетия».

Вместе с тем, как отметил он, «список того, что они реально могут применить против России, исчерпан». Запад сейчас не может сделать «ничего другого, что не несло бы сокрушительный удар по ним самим», – полагает Бордачев.

Ранее сегодня Le Monde со ссылкой на неназванного французского дипломата написала, что ЕС исчерпал возможности по введению санкций против России.

Москва, Наталья Петрова

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