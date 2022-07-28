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Четверг, 28 июля 2022, 10:02 мск

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«Интеграция новых территорий»: названа главная задача парламента РФ в 2022 году

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что главной задачей осенней сессии российского парламента в этом году станет «интеграция новых территорий» в состав России.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России могут пройти в один день в первой половине сентября.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что «пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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