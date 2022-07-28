Россия направила Литве ноту за отмену банковского обслуживания калининградского транзита

Министерство иностранных дел РФ направило властям Литвы ноту в связи с намерением «Шауляй банка» прекратить работу с Россией. Именно этот банк отвечает за все финансовые операции по калининградскому транзиту.

«Шауляй банк» анонсировал остановку всех банковских операций с Россией с 1 сентября. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что МИД РФ уже отреагировал на сообщение.

«Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это «Шауляй банк». Мы написали ноту. Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту – «разберитесь до 1 сентября, еще есть время», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Власти Литвы с 18 июня заблокировали транзит 50% товаров, следующих в Калининград из других регионов России. Литва заявила, что действует в рамках антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

13 июля Евросоюзу и России удалось договориться о беспрепятственном транзите грузов в Калининград. Брюссель разъяснил, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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