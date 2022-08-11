Боррель: ЕС придется заплатить за поддержку Украины

Руководство Евросоюза ищет политические способы разрешить конфликт на Украине. А пока европейцам придется платить за поддержку киевского режима, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», – предупредил чиновник в интервью испанской газете El País.

Боррель считает, что ситуация на Украине напрямую касается всех жителей Европы, и они должны «заплатить» за поддержку Украины.

«Общественность должна быть готова заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единства ЕС. Мы на войне, эти вещи не бесплатны. Эта война затрагивает нас напрямую», – сказал он.

Ранее Жозеп Боррель настаивал, что конфликт на Украине должен разрешиться «на поле боя», а не дипломатическими методами. Чиновник признал, что Запад заинтересован не в скорейшем разрешении ситуации, а в том, чтобы она ни в коем случае не закончилась в пользу России. Ради этого ЕС готов максимально затягивать конфликт.

Европа страдает от энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Во многих странах ЕС объявлен режим жесткой экономии энергии, граждан просят реже мыться и не пользоваться кондиционером. Лондон из-за жары и сокращения поставок российского газа переплатил 5 000% за импорт бельгийской электроэнергии.

Брюссель, Наталья Рязанова

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