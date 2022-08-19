Индонезия готова устроить Путину встречу с Байденом и Зеленским на саммите G20

Индонезия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским. Это будет сделано при условии личного участия глав государств и их желания провести переговоры, пояснил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

Все эти лидеры приглашены на саммит «Большой двадцатки».

«Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена «двадцатки», но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», – сказал посол в беседе с РИА Новости.

Хосе Таварес подчеркнул, что у Индонезии нет причин препятствовать встрече Путина с Зеленским или Байденом, «все возможности для этого открыты». Главное, чтобы стороны выразили такое желание.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», – добавил дипломат, подчеркнув желание индонезийских властей «способствовать диалогу между двумя странами».

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите. «Президент Путин сказал мне, что приедет», – заявил индонезийский президент в интервью с Bloomberg.

В Кремле также сообщили, что Путин и Видодо провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждения стали вопросы подготовки к саммиту «Большой двадцатки».

В конце июня президент Индонезии Джоко Видодо уже выразил готовность способствовать диалогу между Россией и Украиной. При личной встрече с Владимиром Путиным индонезийский лидер передал послание от Зеленского.

В Кремле личную встречу Путина и Зеленского считают возможной после подготовки конкретного документа о разрешении ситуации на Украине. Главы государств должны вести переговоры, когда дипломаты сделали подготовительную работу – не иначе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский сначала грозил третьей мировой войной, если Путин откажется от личных переговоров с ним. Потом требовал, чтобы перед встречей Москва отказалась от Крыма. Когда началась подготовка к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, Зеленский заявил, что возглавит делегацию Украины, если на саммит приедет Владимир Путин.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»