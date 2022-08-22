Шольц рассказал об обещании 30 лет не принимать Украину в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил президента РФ Владимира Путина, что НАТО не представляет угрозы для России. Этот разговор состоялся до начала военной спецоперации, пояснил Шольц. Тогда он озвучил Путину свой прогноз: Украине не быть членом альянса еще лет 30, пишет Die Welt.

Шольц рассказал о переговорах с Путиным перед началом СВО, во время которых встал вопрос о принятии Украины в НАТО и угрозе со стороны альянса для России. Канцлер заверил российского коллегу, что принятие Киева в организацию «не произойдет в ближайшие 30 лет».

Немецкий лидер отрицал, что намерения альянса в отношении Украины стали причиной СВО и что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России».

В середине февраля Олаф Шольц встретился с Владимиром Путиным в Москве и заявил, что ищет варианты формализации статуса Украины как не-члена НАТО. По его словам, членство Украины в альянсе не стояло на повестке дня.

В конце 2021 года Госдеп США заявил, что никто не должен пытаться ограничивать стремления Украины вступить в блок НАТО. 20 февраля 2022 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация никогда не обещала остановить расширение на востоке.

Однако СМИ подтвердили, что в британском архиве Великобритании хранится протокол встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в 1991 году. Участники переговоров тогда согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по просьбе руководства Донбасса. Целями СВО стали защита на селения ЛДНР, денацификация и демилитаризация Украины.

Берлин, Наталья Рязанова

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