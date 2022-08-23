«Зеленскому есть чего бояться»: Володин выступил за публичный трибунал над украинскими военнопленными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией. Ранее украинский президент заявил, что Киев откажется от любых переговоров с Москвой в случае трибунала над бойцами из «Азовстали».

Как отметил Володин, «трибунал над нацистами» состоится скоро. Такой суд нужен, убежден он. «Перед ним должны предстать преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мировое население Донбасса», – написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным, – подчеркнул он. – Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией».

По мнению Володина, такая реакция связана с тем, что Зеленскому «и киевскому режиму есть чего бояться».

«Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», – отметил он.

Спикер Госдумы полагает, что проведение публичного суда крайне важно, поскольку «мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над нацистами из «Азовстали» состоится в Мариуполе в любом случае, какие бы условия ни выдвигал Зеленский. Он подчеркнул, что требования киевского режима ничего не изменят.

Пушилин также сообщил, что подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками близится к завершению. «Уже полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений неонацистов из «Азовстали», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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