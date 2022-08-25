США боятся огласки деяний «Азова»* – посольство России отвергло обвинения Госдепа

Посольство России в США назвало безосновательными обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы по поводу трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе.

В дипмиссии подчеркнули, что предстоящий судебный процесс «призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов»*.

По мнению российских дипломатов, американская сторона явно опасается преданию огласке «фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации».

Как считают в посольстве РФ, организуемый властями ДНР в Мариуполе трибунал способен показать «истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ».

«Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», – подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания.

В заявлении при этом указывается, что при наличии у американских властей вопросов по событиям в Мариуполе им следует обсуждать их с руководством ДНР – «это независимое государство».

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал запланированный в Мариуполе трибунал нелегитимным и «насмешкой над правосудием». Вашингтон призвал Москву соблюдать обязательства в рамках международного права.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судебный процесс в Мариуполе должен быть публичным. По его словам, крайне негативная реакция украинских властей по поводу предстоящего трибунала над нацистами из «Азова»* связана с тем, что Зеленскому и «киевскому режиму есть чего бояться».

* организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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