Кулеба предупредил о росте преступности в ЕС из-за туристов из России

Приезды российских туристов грозят Европе ростом преступности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Закрытие границ европейских стран для граждан РФ «снизит уровень преступности», уверен министр.

Кулеба призвал европейские страны оценить практическую сторону запрета на въезд в Европу для россиян и вспомнить «печально известное поведение» российских туристов.

«Россияне создают повышенный риск преступлений на почве ненависти и конфликтов. Отказ от них повысит безопасность и снизит уровень преступности», – написал глава МИД в статье для Politico.

Участились сообщения об агрессивном поведении украинцев а территории Европы. Так, в Германии украинская беженка напала на мужчину, говорившего на русском языке. Мужчина оказался выходцем их Харькова. В Вене полуголый украинец поссорился с соседями и бросился на прибывших его усмирять полицейских. На Кипре гражданка Украины угрожала ножом россиянам, собравшимся отметить День российского флага.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал «нехорошей идеей» инициативу запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат предложил действовать более выборочно в попытках повлиять на Россию в связи с ситуацией на Украине. В Госдуме РФ отметили, что Европа потеряет 21 млрд евро в случае закрытия границ для россиян, чем накажет сама себя.

Киев, Наталья Рязанова

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