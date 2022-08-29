В КНР объяснили раздувание Западом угрозы РФ и КНР в Арктике

Запад представляет как угрозу деятельность России и Китая в Арктике, чтобы был повод обеспечить свое военное присутствие в регионе. В будущем его используют для установления контроля за судоходными путями, пишет Global Times.

Быстро тающие льды в Арктике открывают новые возможности судоходства. Запад нацелился установить контроль за будущими логистическими путями и внедрить свои правила в регионе, как старается сделать это в киберпространстве, космосе.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно рассматривать как часть намерения НАТО сосредоточиться на делах, связанных с Арктикой», – пояснил директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

По мнению экспертов, Арктика скоро станет ключевым регионом глобального соперничества. США и из союзники заранее проводят политику сдерживания России и ограничения для нее и Китая доступа к богатству Мирового океана. Поэтому работа РФ и КНР в регионе представляются Западом как угроза.

Как сообщал «Новый День», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса «наращивать свое присутствие в Арктике». Он отметил, что «углубляющееся стратегическое партнерство России и Китая бросает вызов» западным ценностям и интересам.

МИД РФ напомнил, что в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России. Восстановление военной инфраструктуры в Арктике ведется для обеспечения обороноспособности страны на арктическом направлении. Активность Москвы в Арктике не создает угрозы безопасности для других стран и не нарушает никаких международных обязательств.

При этом, НАТО нагнетает военную активность в Арктической зоне, прекращая регион в «интернациональный театр военных действий», отметили эксперты.

Пекин, Наталья Рязанова

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