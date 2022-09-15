Евросоюз продлил санкции против России и исключил из черного списка Жириновского

ЕС продлил антироссийские санкции. При этом из списка лиц, в отношении которых были введены ограничения, исключили умершего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

«Совет ЕС принял решение продлить до 15 марта 2023 года ограничительные меры за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», – говорится в постановлении Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

Кроме того, Владимира Жириновского исключили из черного списка, как и супругу бизнесмена Михаила Фридмана Ольгу Айзиман и сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву.

На данный момент в перечне лиц, попадающих под ограничения, находятся свыше 1 200 человек и 108 организаций. Там есть имена членов правительства, ведущих политиков, парламентариев, силовиков, бизнесменов, журналистов и общественных деятелей. Всем им запрещен въезд в Евросоюз, а их капиталы в ЕС подлежат аресту.

Брюссель, Зоя Осколкова

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