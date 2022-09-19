Президент Ирана: санкции США сближают страны, находящиеся под ограничениями

Политика санкций США не работает, а лишь сближает между собой страны, находящиеся под ограничениями. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

«Санкции введены США в отношении целого ряда стран. Таким образом, ограничения сближают государства, укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными», – заявил Раиси в интервью телеканалу CBS. Политика Вашингтона обречена на провал, подчеркнул иранский президент.

Иран находится под санкциями с 1979 года. При этом ограничения постоянно расширяются. Долгое время страна являлась лидером по числу введенных против нее ограничительных мер. Однако с началом спецоперации России на Украине антироссийских санкций стало больше, чем было принято в отношении Ирана.

Ранее о неэффективности политики санкций заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне внешних ограничений российско-иранские отношения развиваются во всех сферах, а сотрудничество скоро перейдет на новый уровень, говорил глава государства. Так товарооборот между двумя странами вырос в прошлом году на 81%, а за полгода 2022-го – на 30%. Российский лидер не раз указывал, что ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.

Тегеран, Зоя Осколкова

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