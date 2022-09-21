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Среда, 21 сентября 2022, 15:11 мск

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Законопроект о штрафах и тюрьме за осквернение георгиевских лент прошел первое чтение

Госдума сегодня, 21 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы и вводит ответственность за ее осквернение.

Документ регламентирует статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. За ее публичное осквернение будет наступать административная или уголовная ответственность, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Кроме того, будет запрещена любая деятельность, связанная с георгиевской лентой, если она отличается от установленной законом.

«Допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России», – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, осквернение георгиевской ленты будет наказываться штрафами до 5 млн рублей либо лишением свободы сроком до 5 лет.

Так, гражданину будет грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, юрлицу – штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, будут наказываться штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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