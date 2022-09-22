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Четверг, 22 сентября 2022, 11:46 мск

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The Guardian: Австралия пригрозила высылкой российского посла

Фото: FreePik

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг допустила высылку российского посла из-за речи Владимира Путина о различных средствах уничтожения. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, австралийское правительство изучает вопрос высылки представителя России в случае увеличения угроз применения ядерного оружия со стороны Москвы.

Кроме того, по словам главы МИД Австралии, страна рассматривает возможность отправки нового пакета военной помощи украинским властям. Впрочем, Вонг признала, что может возникнуть много сложностей из-за вопросов безопасности и логистики. Ранее о увеличении поставок вооружений Киеву говорил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Накануне, российский президент заявил, что готов использовать все средства для защиты освобожденных территорий. «Я хочу напомнить вам, что у нашей страны также есть различные средства уничтожения. Это не блеф», – подчеркнул Путин.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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