Кремль анонсировал подписание договоров о принятии в Россию новых территорий

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о подписании договоров «со всеми четырьмя территориями, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», – уточнил он.

Песков также сообщил, что на этом мероприятии «будет объемное выступление Путина». Пресс-атташе Кремля пояснил, что это не послание президента Федеральному собранию. «Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на полях церемонии состоится встреча президента с главами с главами Луганской и Донецкой народных республик, а также с руководителями Херсонской и Запорожских областей.

Добавим, что на мероприятие в Кремле приглашены депутаты Госдумы и сенаторы.

Напомним, вечером 28 сентября в Москву прибыли уководители ДНР Денис Пушилин, ЛНР – Леонид Пасечник, Херсонской области – Владимир Сальдо и Запорожской области – Евгений Балицкий.

Референдумы о вхождении этих регионов в состав России в качестве субъектов прошли с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов в ЛНР за включение в состав России проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав России новых субъектов, на внеплановом заседании заседании 3 октября. В Совете Федерации заявляли о готовности утвердить эти законы 4 октября.

Москва, Наталья Петрова

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