Австрия согласилась принять переговоры России и Украины

Австрия предложила себя в качестве нейтральной территории для российско-украинских переговоров, пишет The Hill со ссылкой на австрийского чиновника.

Вашингтон регулярно проводит консультации с союзниками по НАТО по вопросам якобы исходящей от России ядерной угрозы. В свете возможных последствий конфликта на Украине Вена согласилась принять переговорщиков и поддерживать контакты с Москвой.

Некоторые страны предлагают свобственные пути выхода из кризиса на Украине. Италия составила поэтапный план урегулирования ситуации вплоть до многосторонних соглашений по гарантиям безопасности в Европе. Турция неоднократно предлагала посредничество в дипломатическом разрешении конфликта и однажды принимала делегации Росси и Украины во время переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На это в Кремле отметили, что могут подождать следующего украинского президента для налаживания диалога.

Вена, Наталья Рязанова

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