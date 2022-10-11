МУС проведет расследование ударов РФ по объектам на Украине

Международный уголовный суд (МУС) планирует расследовать случаи высокоточных ударов по объектам в разных городах Украины, заявил прокурор МУС Карим Хан. Он предупредил, что намерен «добраться до истины».

Карим Хан с другими сотрудниками офиса пережидал удары в бомбоубежище. Он обеспокоен якобы случившимися смертями мирных граждан и уверен, что «наступит день расплаты» для виновных в произошедшем.

«Будет уголовное расследование. Это вопрос, который касается морали, права, сочувствия и человечности. Мы должны быть там, чтобы добраться до истины», – сказал прокурор телеканалу CNN.

Карим Хан заверил, что закон «не такой слабый, как многие думают».

Минобороны РФ подтвердило, что 10 октября высокоточным оружием нанесены массированные удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Все назначенные цели были поражены. Ракетный обстрел стал ответом на теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека. В Кремле предупредили, что ответ на террористические атаки со стороны киевского режима будет жестким и соотносимым по масштабу.

Напомним, Киев предложил создать особый суд для рассмотрения конфликта на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель одобрил создание инстанции, которая смогла бы «привлечь россиян к ответственности» за их действия на Украине, поскольку Россия не входит в состав международного уголовного суда.

Москва, Наталья Рязанова

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