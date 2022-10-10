Путин пообещал Киеву жесткий ответ на попытки новых терактов: первый удар уже нанесен

Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями – оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путина сегодня на совещании с членами Совета безопасности РФ, обратив внимание на ряд атак на российскую инфраструктуру.

Глава государства дал однозначно понять, что ответ на террор Киева уже был дан сегодня утром. «Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – отметил он.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – подчеркнул глава российского государства.

В минобороны РФ уточнили, что цели сегодняшнего массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины достигнуты. «Все назначенные объекты поражены», – констатировали в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось, что в нескольких городах Украины заявили о взрывах, после которых произошло отключение электроэнергии. Несколько снарядов упало в Киеве. Взрывы также прогремели в Хмельницком, Тернополе, Житомире и Львове. По данным украинских властей, было выпущено с российской стороны более 70 снарядов.

Москва, Светлана Антонова

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