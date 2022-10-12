Байден заявил об отсутствии смысла во встрече с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что не видит никакого смысла встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября.

«Это будет зависеть от того, о чем именно он (Путин – прим. ред.) хочет поговорить», – сказал американский лидер. «Посмотрите, он (президент РФ – прим. ред.) действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», – сказал Байден, отвечая на вопрос, встретится ли он с российским президентом на саммите G20 в Индонезии.

При этом глава Белого дома отметил, что готов обсудить с российским лидером судьбу осужденных в России американских граждан. «Но, к примеру, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении [баскетболистки Бриттни] Грайнер, я бы встретился с ним», – заявил Байден.

В тоже время американский президент уточнил, что не станет обсуждать российское присутствие на Украине и «сохранение какой-либо части Украины» под контролем России, передает «Интерфакс».

Байден также выразил мнение, что Россия не будет применять на Украине ядерное оружие. «Я не думаю, что он это сделает», – сказал президент США. В противном случае, по его словам, «это может привести к просто ужасному исходу», так как «могут быть допущены просчеты, и кто знает, что произойдет».

При этом американский президент заявил, что Пентагон заранее рассмотрел все возможные варианты развития событий и реакцию на них. Байден, однако, отказался разъяснить, как именно отреагируют США, если Россия применит тактическое ядерное устройство на Украине. «Было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать», – сказал он.

Ранее президент США заявил, что в настоящее время мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. В то же время в Белом доме заявили, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие.

Байден также назвал российского президента «рациональным игроком», который, по его мнению, «значительно просчитался», начав специальную военную операцию на Украине. По его словам, Владимир Путин ошибочно полагал, что украинцы «подчинятся» и встретят российскую армию «с распростертыми объятиями». «Я думаю, что он (президент РФ – прим. ред.) просто совершенно просчитался», – сказал Байден.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что конфликт на Украине должен решаться через диалог Киева и Москвы без привлечения Запада.

Вашингтон, Наталья Петрова

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