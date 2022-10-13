Борреля беспокоит число отказавшихся выступить против России стран

Слишком много стран отказались поддержать антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Чиновник заявил, что доволен результатами голосования по документу, не признающему итоги референдумов о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей. Но его беспокоит число отказавшихся осудить Россию стран.

«Более 140 стран высказались, я счастлив таким результатом. В то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять – для меня это слишком много», – цитирует главного дипломата ЕС РИА Новости.

12 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 143 страны отказались признавать итоги референдумов и присоединение к России четырех регионов. Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа проголосовали против документа, а 35 стран воздержались при голосовании.

Ранее Жозеп Боррель высказывал беспокойство в связи с политической ситуацией в Италии: некоторые политики не критиковали Россию в связи с конфликтом на Украине. Позже глава дипломатии ЕС призывал к борьбе с противниками поставок оружия на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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