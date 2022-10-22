Си Цзиньпин в третий раз переизбрался на пост главы Компартии Китая

В Пекине завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая. В результате Си Цзиньпин, который руководит страной с 2012 года, переизбрался на третий пятилетний срок в качестве председателя КПК и главы Центрального военного совета.

Съезд Компартии Китая проходил в Доме народных собраний в Пекине с 16 по 22 октября. Депутаты также утвердили новый курс развития страны и переизбрали партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

По итогам съезда в новый состав Центрального комитета КПК вошли 205 человек. При этом в него не попали четыре ветерана-тяжеловеса китайской политики: премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель Народного политического консультативного совета Ван Ян, председатель Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу и вице-премьер Госсовета Хань Чжэн. Все они являются оппонентами Си Цзиньпиня.

Тем временем, в сети появилось видео, как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао выводят из зала, где проходило заседание. Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца мероприятия его место пустовало.

Пекин, Зоя Осколкова

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