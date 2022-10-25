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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 25 октября 2022, 16:20 мск

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Премьер Норвегии не видит ничего хорошего в изоляции России

Изоляция России не самая лучшая идея, считает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, международному сообществу стоит прекратить сокращать контакты с Москвой.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», – передает телекомпания NRK слова главы норвежского правительства. По мнению Стере, отсутствие диалога сокращает возможность быстрого достижения мира на Украине.

Кроме того, премьер-министр Норвегии отметил, что текущая ситуация на международной арене является самой тяжелой со времен Второй мировой войны. В таких условиях необходимо прямое общение, подчеркнул Стере.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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