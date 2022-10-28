Норвегия добавила в санкционный список 30 российских чиновников и семь организаций

Норвегия обновила перечень лиц и организаций, попавших под санкции. В «черный список» попали 30 российских граждан и семь организаций. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», – подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Осло, Зоя Осколкова

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