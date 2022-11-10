СМИ: Макрон представит стратегию подготовки Франции к войне

Власти Франции подготовили стратегию развития страны с подготовкой к возможной войне. Президент Франции Эммануэль Макрон представит документ в скором времени, пишет Le Figaro.

В продолжение доктрины 2017 года руководство поставило перед страной десять стратегических целей для защиты национальных интересов. В Елисейском дворце отметили, что доктрина учитывает «уроки конфликта на Украине» и должна изменить менталитет французов.

Так, предполагается участие Франции в различных союзах для решения проблем сообща. А также соблюдение «европейской стратегической автономии». По данным издания, Франция – единственная страна, кто участвует в ее реализации.

Одной из целей указана подготовка страны на переход к военной экономике. Макрон уже призывал адаптироваться к новым условиям «конфликта высокой интенсивности» и провести экономическую и промышленную мобилизацию.

Вооруженным силам Франции предстоит «скорректировать слабые места», а руководству страны – «переосмыслить стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка». К 2030 году французская армия должна быть готова участвовать в конфликтах высокой интенсивности, а не только в экспедиционных миссиях.

Стратегия предполагает приверженность ядерному сдерживанию и использованию обычного вооружения. А мобилизация общества на «взаимную поддержку» поможет стране открыть новые возможности.

Источник газеты в парламенте отметил, что у Франции недостаточно средств на выполнение заложенных в документе стратегических целей. Доктрину он назвал чрезвычайно амбициозной.

Ряд стран приняли изменения в национальной политике с прицелом на участие в военном конфликте. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военных учитывать новую ситуацию и сосредоточиться на подготовке к боевым действиям. Правительство Японии раскрыло планы увеличить военные расходы бюджета на 2023 год, сделав упор на обеспечение возможности длительных военных действий.

Соседняя для Франции ФРГ признала, что конфликт на Украине стал поворотным моментом в немецкой оборонной политике. Создан спецфонд в 100 млрд евро для модернизации армейской техники, чтобы армия стала самой оснащенной вооруженной силой в Европе.

Париж, Наталья Рязанова

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