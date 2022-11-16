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Среда, 16 ноября 2022, 11:52 мск

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Российских парламентариев не допустили к участию в сессии ПА ОБСЕ

Парламентариям из России отказали в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мероприятие должно пройти в Варшаве 24-26 ноября. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, руководитель польской делегации ОБСЕ госпожи Барбара Бартош заявила, что не видит никакой возможности для участия представителей России и республики Беларусь в осеннем заседании. Сенатор назвал такой ответ «возмутительным».

Кроме того, в Варшаве добавили, что допуск российских парламентариев к осенней сессии ПА ОБСЕ нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Джабаров считает, что вся эта ситуация ни что иное как вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года. Согласно документу, государства-участники ОБСЕ обязаны обеспечить беспрепятственный доступ всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях организации.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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