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Среда, 16 ноября 2022, 15:29 мск

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Россия ввела санкции против 52 политиков Ирландии

Москва внесла в санкционный список имена 52 политических деятелей Ирландии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, это было сделано «в ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны».

В «стоп-лист» попали премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также сенаторы и депутаты нижней палаты парламента.

«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года», – говорится в документе МИД РФ. «В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина», – заключили в МИД России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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