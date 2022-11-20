В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

В пяти городах России открылись избирательные участки для граждан Казахстана. Они смогут проголосовать на внеочередных выборах президента республики.

«На избирательных участках, открытых при посольстве РК в Москве и генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, в 07:00 по местному времени началось голосование на выборах президента Республики Казахстан», – сообщили в пресс-службе казахского посольства в России.

Дипмиссия напомнила, что граждане республики должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности гражданина, чтобы проголосовать.

В Казахстане голосование завершится в 20:00 часов по местному времени (17:00 мск). В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана участки закроются на час позже из-за разницы во времени.

Напомним, в Казахстане утверждены поправки в конституцию, разрешающие президенту страны находиться у власти один семилетний срок. До изменений Основного закона глава государства мог занимать свой пост два пятилетних срока. В связи с изменениями в Казахстане проводятся внеочередные президентские выборы.

Москва, Наталья Рязанова

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