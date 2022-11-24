Фон дер Ляйен – о девятом пакете санкций против России: «Ударим туда, где больно»

Евросоюз активно работает над девятым пакетом антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию в четверг, 24 ноября.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести боевые действия на Украине, и сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций», – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает Reuters.

Руководитель ЕК подчеркнула, что ЕС не успокоится, пока «Украина не победит Путина».

«Я уверена, что очень скоро мы одобрим глобальный потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами», – добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии не сообщила подробностей о том, какие меры может содержать новый пакет санкций ЕС.

Ранее газета Politico со ссылкой источники сообщила, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение черного списка физических лиц. В него будут включены «российские чиновники, пропагандисты, руководители компаний и другие лица», – отмечает издание.

Восьмой пакет санкций против России был принят Евросоюзом в октябре в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В него вошел в том числе запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны по цене выше установленного предела, а также запрет на поставки российской стали.

Хельсинки, Наталья Петрова

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