В Японии рассказали о выгоде России от санкций

Рост спроса на энергоносители из-за антироссийских санкций только усилит зависимость развивающихся стран от Москвы. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

По мнению представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаки Сиракавы, число развивающихся стран, которые будут сближаться с Россией, увеличится в условиях кризиса предложения на энергетическом рынке, который ожидается после 2027 года.

«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве – как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», – отмечается в статье (цитата по «Прайм»).

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также начал действовать регулируемый потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Эту меру ранее согласовали ЕС, страны G7 и Австралия. Россия готовит ответные меры на ограничение цены российской нефти.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не понесет каких-либо потерь из-за введения потолка цен на нефть, добавив, что размер потолка примерно соответствует рыночной стоимости российской нефти. Также он отметил, что конкретные ответные шаги будут прописаны в указе президента, который будет подписан в ближайшие дни. При этом Путин допустил сокращение добычи нефти.

Глава государства повторил, что Москва не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить интересам страны.

Токио, Наталья Петрова

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