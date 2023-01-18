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Среда, 18 января 2023, 09:28 мск

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В ЮАР призвали США отозвать антироссийский закон о деятельности в Африке

Фото: Freepik

Закон о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», – сказала глава МИД ЮАР.

Законопроект был разработан палатой представителей США. Документ, в котором деятельность России в Африке называется «злонамеренно», пока не принят, ему еще предстоит пройти обсуждения в сенате. Согласно инициативе, африканские страны могут попасть под санкции со стороны США за сотрудничество с Россией в различных областях.

Претория, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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