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Суббота, 21 января 2023, 15:13 мск

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Представителей России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году. Об этом заявил председатель Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters.

По его словам, в организации не хотят давать площадку для выступлений России, так как считают, что государство, попирающее международное право, не заслуживает приглашения на мероприятие.

В свою очередь ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская делегация не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили.

Мюнхенскую конференцию сравнивают с Всемирным экономическим форумом в Давосе, но в сфере безопасности и обороны. В этом году она пройдет 17-18 февраля.

Мюнхен, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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