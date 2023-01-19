Представителей России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году. Об этом заявил председатель Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters.
По его словам, в организации не хотят давать площадку для выступлений России, так как считают, что государство, попирающее международное право, не заслуживает приглашения на мероприятие.
В свою очередь ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская делегация не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили.
Мюнхенскую конференцию сравнивают с Всемирным экономическим форумом в Давосе, но в сфере безопасности и обороны. В этом году она пройдет 17-18 февраля.
Мюнхен, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube