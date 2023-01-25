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Среда, 25 января 2023, 16:04 мск

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В Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций

Фото: официальный сайт Европарламента

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление действия экономических ограничений, введенных в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Предварительно, ограничительные меры продлены до 31 июля 2023 года.

«Санкции согласованы. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, Евросоюз рассматривает новый десятый пакет санкций против России. Документ должен быть подготовлен к 24 февраля, к годовщине начала спецоперации РФ на Украине. В частности, предлагается ввести ограничения в отношении российского ядерного сектора, а также включить в санкционный список больше российских банков, которые затем исключат из глобальной системы SWIFT.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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