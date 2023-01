Медведев назвал зам.главы МИД Украины – «чмо»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 25 января, назвал экс-посла в Германии, ныне зам.министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, запросившего у Запада подводные лодки, – «чмо».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать! Так и никчёмные начальнички Малороссии всё время хотят всё больше и больше. Больше танков, машин, орудий».

«Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолёты и… подводные лодки. Ладно, самолёты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее сегодня немецкий журнал Der Spiegel написал, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

«Поставка танков – это только первый шаг. У нас очень сильный противник, русские производят оружие на полной скорости. Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность атаки с Черного моря», – заявил Мельник.

Москва, Иван Бабурин

