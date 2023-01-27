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Пятница, 27 января 2023, 11:58 мск

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Орбан пообещал не допустить включения атомной отрасли России в санкции ЕС

фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского союза против России, затрагивающие ядерную энергетику. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, на возможные санкции в отношении российской ядерной энергетики «очевидно, что должно быть наложено вето». Венгерский премьер отметил, что в связи с планами ЕС ввести санкции против атомной отрасли России ожидается большая битва.

«Однако мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкционный пакет. Об этом не может быть и речи», – подчеркнул Орбан, чьи слова приводит агентство Reuters.

Надо отметить, что Венгрия неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России из-за ситуации на Украине, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, но в то время рискуют разрушить европейскую экономику.

На территории Венгрии действует АЭС «Пакш», построенная по советскому проекту. Это единственная атомная станция в стране. В 2014 году Москва и Будапешт подписали соглашение о строительстве пятого и шестого блоков энергоблоков станции мощностью 1,2 гигаватт каждый.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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