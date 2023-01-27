ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев

Совет Евросоюза еще на полгода продлил экономические санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине.

«Сегодня Совет ЕС принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации», – говорится в заявлении, опубликованного на сайте организации.

В Брюсселе отметили, что санкции были введены в 2014 году «в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине», и значительно расширены с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

«В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких <…> СМИ», – указывают в Брюсселе.

В Совете ЕС напомнили, что в дополнение к экономическим санкциям против России Евросоюз ограничил экономические отношения с Крымом, городом Севастополем, ДНР и ЛНР, а также ввел индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

В середине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Упор будет сделан на закрытии лазеек в уже принятых рестрикциях.

Москва, Наталья Петрова

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