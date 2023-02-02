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Четверг, 2 февраля 2023, 16:11 мск

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Фон дер Ляйен пообещала новые санкции к годовщине начала СВО

Фото: twitter.com/vonderleyen

Евросоюз нацелен ввести новый, десятый пакет санкции против России к годовщине начала спецоперации 24 февраля. Такое заявление сделала главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время визита в Киев в четверг, 2 февраля, передает AFP.

Фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу вместе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем для участия в саммите ЕС – Украина, который пройдет 3 февраля в Киеве.

Напомним, глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет санкций против России в середине января. По ее словам, рестрикции будут сосредоточены на закрытии лазеек в уже введенных санкциях.

Европарламент ранее сегодня призвал страны ЕС как можно скорее принять новый пакет санкций против России, включив в черный список российские компании, которые еще присутствуют на европейском рынке, такие как «Лукойл» и Росатом». Европарламентарии также призвали ввести полное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран. Утвержденный документ носит рекомендательный характер.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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