Автор расследования о «Северных потоках» анонсировал новые материалы по диверсии на газопроводах

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что может написать больше о подготовке подрыва «Северных потоков» американским руководством. Об этом он заявил порталу Consortiumnews.com.

«Возможно, я напишу больше о механизме», – сказал журналист. Он не уточнил, какие детали может раскрыть дополнительно к тем, о которых писал в своей предыдущей статье.

При этом Херш отметил, что подготовка к диверсии на «Северных потоках» проходила в максимальной секретности. «Президент (США – прим. ред.) лишь узнал, что «мы можем это сделать», – сказал журналист, передает «Прайм».

Он также сообщил, что норвежцы давали указания американским подводникам, где им следует совершить подрыв – на мелководье, между Швецией и Данией. «Я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали», – добавил Херш.

Журналист при этом призвал поверить ему, что Белый дом не знает детали диверсии. «Поверьте мне, Белый дом не знает, кто это, и что это, и что происходит – это разделение такого уровня, это очень сложно», – сказал Херш, добавив, что вовлеченные в планирование операции люди «не могли поверить в то, что он сделал».

Журналист также заявил, что США не признаются в подрыве «Северных потоков» и «будут давить на людей, чтобы они не болтали». Однако, указал он, о том, что произошло, знают люди, занимающиеся трубопроводным бизнес. «Но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты», – полагает журналист.

Ранее Херш опубликовал статью, в которой заявил, что Байден лично одобрил подрыв «Северных потоков», а взрывчатку заложили во время учений НАТО. Вашингтон счел данную информацию ложью.

Позже американский журналист заявил, что Вашингтон совершил диверсию на газопроводах из страха, что Германия перестанет поддерживать Украину и санкционную политику против России.

Россия после публикации расследования о подрыве «Северных потоков» подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на газопроводах. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва будет добиваться голосования по резолюции на следующей неделе. Дипломат выразил надежду, что Херш найдет время и выступит на заседании Совбеза ООН по этой теме.

Москва, Наталья Петрова

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