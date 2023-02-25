США запретили экспорт в Россию дорогой бытовой техники и смартфонов

США расширили список товаров, которые запрещено продавать в Россию. Как следует из сообщения американского Минфина, которое цитирует РБК, ограничения касаются бытовой техники и смартфонов.

Всего ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры. В списке вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы стоимостью выше $100, принтеры дороже $300, а также пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши в середине марта 2022 года. Тогда в санкционный список вошли алкоголь, табачные изделия, парфюмерия, одежда и обувь, стоящая в опте более $1000 за единицу, драгоценные камни, шелк, электромобили, мотоциклы, судовые двигатели, концертные рояли и т.д. Администрация президента Джо Байдена тогда заявила, что эмбарго на поставки в Россию американских предметов роскоши затронет товары общей экспортной стоимостью $550 млн в год.

Поставка в Россию товаров из перечня требует от американского экспортера или иностранного реэкспортера лицензию, в которой в общем случае будет отказано (за исключением возможных разовых разрешений в гуманитарных целях или в адрес иностранных компаний, уходящих из России). Идентичные ограничения распространяются также на Белоруссию.

Вашингтон, Светлана Антонова

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